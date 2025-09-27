Глава Минвостокразвития отметил, что капитал будет не только российский

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ледокольная проводка, обеспечивающая движение судов по Северному морскому пути (СМП), будет осуществляться полностью российскими ледоколами, иностранные ледоколы для этого использоваться не будут. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Капитал будет не только российский, но ледокольная проводка - эксклюзивно российская, космическое сопровождение - эксклюзивно российское, обеспечение безопасности - российское. И самое главное, наш суверенитет над Севморпутем, как я уже сказал, наш Северный флот - это наше безусловное и непременное условие использования Севморпути", - сказал он в ходе лекции для марафона "Знание. Первые".

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Его длина - 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.