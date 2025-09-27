Индийские партнеры заинтересовались продукцией из РФ на выставке в Нью-Дели

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Индийские партнеры проявляют большой интерес к продукции компаний из России, которые участвуют в международной продовольственной выставке в Нью-Дели World Food India 2025, российские производители рассчитывают на заключение контрактов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Мясо из России - на прилавки индийских супермаркетов

Российская компания "Агроэко" поставляет в Индию свинину с декабря 2024 года. Сотрудничество выстроено с крупными индийскими переработчиками мяса. "Мы прорабатываем вопрос о расширении линейки поставляемой продукции. Рассматриваем возможность поставок продукции глубокой переработки - стейки, колбаски и другие изделия в потребительной упаковке", - рассказал ТАСС коммерческий директор ГК "Агроэко" Дмитрий Алексеев.

По его словам, одной из следующих задач компании станет выход продукции на прилавки индийских супермаркетов. "Культура потребления свинины в Индии развивается. Рынок уже насыщенный и уже достаточно конкурентный. Однако наша продукция находит здесь своего покупателя благодаря уникальной "мраморности" [мяса]", - отметил Алексеев. Кроме того, не все участники рынка готовы подстроиться под требования индийских импортеров, но у российской компании благодаря технологичности ее мясоперерабатывающего предприятия есть возможность выполнить их запросы.

Сладости из РФ - в Индию

Российская компания "Белевская пастильная мануфактура" также представила свою продукцию на выставке в Индии. По словам ее финансового директора Екатерины Семерни, белевская пастила привлекла большое внимание индийцев. "Наша пастила кардинально отличается от продукции, которую производят в мире, вкус неповторимый, и мы видим живой интерес у индийских партнеров. Мы проводим дегустации, и индийцы в восторге", - рассказала она.

Компания провела ряд переговоров и надеется, что выставка даст хороший экономический эффект. "Мы настроены позитивно и рассчитываем, что в ближайшее время выйдем на рынок Индии. Пока речь идет об [индийском] импорте, но не исключено, что в будущем появится и совместное производство. Мы будем изучать рынок", - отметила Семерня.

Специально к выставке "Белевская пастильная мануфактура" подготовила новые вкусы - пастилу с имбирем, а также постный вариант, изготовленный из яблок и сахара. "Мы стараемся учитывать вкусовые предпочтения местного населения", - подчеркнула представитель компании.

Российские напитки выйдут на рынок Индии

Крупный российский производитель напитков и продуктов питания группа компаний "Черноголовка" рассматривает выход на индийский рынок. Как заявил коммерческий директор компании Алексей Горбачев, индийские партнеры заинтересовались продукцией, особенно детским питанием, а также готовыми завтраками. "Мы обсуждаем поставки. Уже работаем с 24 странами, и для нас Индия является приоритетным направлением. Мы провели ряд успешных переговоров и надеемся, что с начала следующего года начнем поставки на индийский рынок", - отметил Горбачев.

Российская пивоваренная компания "Балтика" ведет переговоры о поставках в Индию алкогольного пива. "Мы видим большую заинтересованность в этом сегменте. Дистрибьютор уже есть, интерес очень высокий", - сообщила директор по связям с общественностью компании Ирина Федорова.

По ее словам, компания пока не дает конкретных прогнозов, однако считает Индию перспективным рынком. "Мы планируем расти на 500% каждый год. Хотим поставлять продукцию под брендом "Балтика". Уже экспортируем пиво более чем в 40 стран", - подчеркнула она.

Об участии России в World Food India 2025

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний-экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании. На выставке "Агроэкспорт" организовал коллективную экспозицию. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, рыбной, готовой продукции.