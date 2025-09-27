Это должно привести к повышению качества городской среды, обеспечить устойчивое развитие экономики и способствовать привлечению в город молодых специалистов, сообщила пресс-служба правительства региона

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Курская область заключила соглашение с госкорпорацией "Росатом" о сотрудничестве в вопросах подготовки концепции пространственного развития города Курчатова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На форуме "Мировая атомная неделя", приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам подготовки концепции пространственного развития Курчатова. Подписи под документом поставили губернатор Курской области Александр Хинштейн и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоит совместная работа по развитию территории, обмен информацией и организация мероприятий для внедрения стратегических документов пространственного развития. Это должно привести к повышению качества городской среды, обеспечить устойчивое развитие экономики и способствовать привлечению в город молодых специалистов.

"С Курской областью у нас особые отношения, ведь здесь, несмотря на сложные условия, строится вторая очередь Курской атомной станции, и мы понимаем, как непросто сейчас приходится всем жителям региона. Но мы твердо намерены продолжать развитие городов присутствия, и Курчатов не исключение. Мастер-план развития Курчатова - это документ, который определит гармоничное комплексное развитие города на ближайшее десятилетие", - цитирует пресс-служба гендиректора Росатома Алексея Лихачева.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в свою очередь назвал город Курчатов "флагманом атомной науки и энергетики, гордостью всего региона". Подписание соглашения, по его словам - стратегический шаг не только для атомграда, но и для всей области. "Мы вместе создаем мастер-план, который превратит Курчатов в современный, комфортный и перспективный город для жизни. Важно, что в основе этого плана будут лежать не только экспертные оценки, но и прямые пожелания жителей", - цитирует пресс-служба Хинштейна.

Созданием нового мастер-плана Курчатова займутся ведущие архитекторы, экономисты, урбанисты, социологи и представители других специальностей. Работу будут контролировать региональное правительство и городская администрация. Разработанный документ впоследствии позволит привлечь федеральное финансирование на наиболее востребованные и ресурсоемкие проекты, резюмировали в пресс-службе правительства Курской области.