Сийярто: Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию

Плата за транзит нефти через Хорватию была значительно увеличена с начала конфликта на Украине, напомнил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 27 сентября. /ТАСС/. Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать нефть из России, поскольку хочет нажиться на этой ситуации, став монополистом на венгерском нефтяном рынке. Такое мнение выразил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Как бы ни отрицало это хорватское правительство, оно, безусловно, хочет извлечь выгоду из войны на Украине. Плата за транзит нефти через Хорватию была значительно увеличена с начала войны, и теперь они хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом в отношении нас и таким образом заработать еще больше денег", - написал дипломат в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что Адриатический нефтепровод, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF), не может полностью обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию. "Согласно проведенным испытаниям, этот трубопровод просто не способен непрерывно и надежно поставлять столько нефти, сколько нам нужно", - подчеркнул он.

Ранее Венгрия неоднократно заявляла о намерении продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики.