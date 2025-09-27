Николаев поручил решить вопрос субсидирования авиарейсов по арктическим маршрутам

В Минтрансе Якутии сообщали, что региональные авиакомпании столкнулись с дефицитом денежных средств ввиду отсутствия финансирования выполняемых ими субсидированных авиаперевозок

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии поручил найти и направить дополнительные средства на субсидирование социально значимых авиарейсов по арктическим маршрутам.

На текущей неделе в Минтрансе Якутии сообщали, что региональные авиакомпании столкнулись с дефицитом денежных средств ввиду отсутствия финансирования выполняемых ими субсидированных авиаперевозок.

"Проблема есть, и она связана с тем, что в первоначальном бюджете были предусмотрены средства, которые достаточно быстро закончились. К сожалению, правительство вовремя решения здесь не приняло, и сегодня мы видим, что по <...> перевозкам из Якутска до улусных центров на субсидируемые рейсы денег нет. При этом людям летать надо, это социально очень важное, значимое направление. Хотя, конечно, это называть именно обязательством государства тоже нельзя. Это не обязательство государства, но просто мы понимаем, что в наших условиях на Севере люди по-другому никак, кроме как авиацией, не доберутся, и мы должны их поддерживать. Поэтому я поручение председателю правительства буквально в эти дни дал, чтобы обязательно <…> какие-то средства нашли, выделили для того, чтобы все-таки эти рейсы были", - сказал Николаев.

Программа субсидирования арктических маршрутов в республике реализуется с 2012 года, с 2022 года финансирование программы субсидирования было увеличено в 11 раз, что позволило снять возрастные ограничения, установить круглогодичный период действия программы, увеличить охват населения арктических районов.