Глава города Евгений Моисеев отметил, что рост турналога отражает положительную динамику развития Кисловодска как курортного центра

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Кисловодск стал единственным на Ставрополье городом, где сумма туристического налога превысила показатели курортного сбора. Рост в первом полугодии 2025 года составил 10%, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В 2024 году за первое полугодие сумма курортного сбора была более 119 млн рублей, а с 1 января по 30 июня 2025 года размер туристического налога составил свыше 132 млн рублей. Сумма турналога в Кисловодске превысила показатели курортного сбора на 10%, что делает город единственным на Ставрополье, где наблюдается рост туристического налога по сравнению с курортным сбором за аналогичный период прошлого года", - сказал собеседник агентства.

Моисеев отметил, что рост турналога отражает положительную динамику развития Кисловодска как курортного центра. "Увеличение бюджета позволяет инвестировать в развитие инфраструктуры, улучшение сервиса и создание новых возможностей для отдыхающих и жителей города", - подчеркнул глава города.