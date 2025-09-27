Подписанная программа сотрудничества между двумя столицами охватывает почти весь спектр вопросов, касающихся жизни и развития городов, сообщил министр правительства Москвы

АНКАРА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Подписанная правительством Москвы и муниципалитетом Анкары программа сотрудничества предусматривает обмен опытом и совместную работу по всему спектру городских вопросов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр правительства Москвы Сергей Черемин, комментируя итоги визита возглавляемой им делегации московских властей и предпринимателей в Турцию.

"В Анкаре у нас прошла очень содержательная встреча с мэром Анкары Мансуром Явашем. Он подчеркнул, что у Анкары дружественный, долгосрочный характер связей с Москвой. Когда он был избран в 2019 году, то в качестве своего первого зарубежного визита посетил именно Москву. Для нас это важный знак качества отношений", - рассказал Черемин.

Подписанная программа сотрудничества между двумя столицами, по его словам, охватывает почти весь спектр вопросов, касающихся жизни и развития городов. "Это обмен опытом в области организации парковочной системы, создания транспортно-пересадочных узлов для маршрутного транспорта, модернизации автобусной маршрутной сети и развития электротранспортной инфраструктуры и другие транспортные вопросы. В области промышленного развития и инноваций предполагается взаимодействие в вопросах размещения высокотехнологичных производств и создании технопарков. Будем делиться опытом в области внедрения передовых IT-технологий в городское управление и городское хозяйство", - сообщил Черемин.

Власти двух мегаполисов также намерены содействовать развитию бизнеса и торговли, готовить бизнес-миссии. Особый интерес представляют вопросы культуры и защиты культурного наследия. "В ходе выступления мэра Анкары все время звучало, что Анкара уделяет большое внимание решению социальных проблем, развитию торгово-экономических связей и сохранению исторического культурного наследия. Им важно также развивать образование, здравоохранение, развивать туристический потенциал. И во всем этом он видит необходимость взаимодействия с Москвой, как с одним из лидеров по данным направлениям. Поэтому мы обсуждали возможность увеличения контактов между нашими бизнес-объединениями, в том числе между торгово-промышленными палатами", - сообщил Черемин.

Министр столичного правительства пояснил, что взаимоотношения Москвы развиваются с тремя регионами Турции - Анкарой, Стамбулом и Антальей. "В рамках наших предыдущих договоренностей с 22 по 25 сентября во всех трех городах мы провели Дни Москвы. У нас была достаточно представительная делегация. В ее составе было руководство Московской торгово-промышленной палаты, эксперты в области сохранения культурного наследия. К нам присоединилась уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова. Большой пул московских компаний участвовал в эти дни в бизнес-форумах в Турции. И важно, что это компании, в основном представляющие высокотехнологичные сферы", - сообщил Черемин.