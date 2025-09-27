Турецкую сторону поражают темпы развития столицы России и ее экономика, сообщил министр правительства Москвы

АНКАРА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Москва и Анталья как регионы могут в следующем году подписать соглашение о сотрудничестве. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр правительства Москвы Сергей Черемин, комментируя итоги визита возглавляемой им делегации московских властей и предпринимателей в Турцию.

"У нас есть соглашение между городом Анталья и Южным административным округом Москвы. Но Москва - это не только город, но и субъект Российской Федерации, и мы обсудили, что подписали бы соглашение именно как субъект РФ с властями провинции Анталья. Мы передали проект меморандума о сотрудничестве губернатору провинции Хулуси Шахину. Он поддержал нашу инициативу. Планируем, что в следующем году обязательно подпишем соглашение с Антальей, как с регионом", - сообщил Черемин.

Он пояснил, что планируется "в ближайшие дни запустить процедуру согласования меморандума с соответствующими министерствами". "Так как речь идет уже о региональном международном сотрудничестве, то необходимо согласование с МИД и с Министерством экономики Российской Федерации. У турецкой стороны примерно аналогичная процедура", - добавил московский министр.

Говоря об интересе к Москве, Черемин отметил, что турецкую сторону поражают темпы развития российской столицы и ее экономика. "В ходе мероприятий я делал презентации о Москве. О том, что Москва - это яркий пример умного, безопасного города, который демонстрирует внушительную экономическую устойчивость, стабильность. И многие турецкие бизнесмены удивлялись озвученным цифрам, экономическим показателям и темпам развития инфраструктуры. Скажем так, многие не верили, что Москва развивается такими темпами", - сказал Черемин.

Власти провинции Анталья, по его словам, "заинтересованы в том, чтобы увеличилось количество компаний с российским капиталом". "Уже только в регионе Антальи работает и зарегистрировано 1 226 компаний с российским капиталом. Это очень высокий, на мой взгляд, показатель. И в основном это высокотехнологичные предприятия, предлагающие решения для сферы цифровизации, сельского хозяйства, туризма. Наши технологии современной пищевой промышленности локализуют в регионе", - добавил Черемин.