HH.ru: средние зарплаты в машиностроении за год выросли почти на 10%

В отрасли сохраняется острый дефицит специалистов, говорится в исследовании

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Отрасль машиностроения в России испытывает острый дефицит специалистов, чтобы привлечь сотрудников, работодатели готовы повышать зарплаты. Так, медиана предлагаемой зарплаты за год выросла почти на 10%, свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

В 2025 году День машиностроителя отмечается 28 сентября.

"В тяжелом машиностроении в 2025 году сохраняется острый дефицит специалистов. С января по сентябрь 2025 года в отрасли было опубликовано более 110 тыс. вакансий, однако на каждую из них приходится лишь 1,3 резюме. При этом медиана предлагаемой зарплаты за год выросла почти на 10%, что отражает готовность работодателей бороться за кадры", - говорится в исследовании.

Отмечается, что работодатели, связанные с отраслью тяжелого машиностроения, все чаще ищут сотрудников с опытом работы. Наибольшая доля вакансий (61%) по-прежнему приходится на специалистов со стажем от одного до трех лет. Существенно вырос спрос и на более опытных кандидатов: если год назад только 16% предложений было рассчитано на стаж от трех до шести лет, то в 2025 году - уже 20% (прирост за год на 4 п.п.).

При этом доля вакансий для соискателей без опыта снизилась с 20% до 18%. Как поясняют аналитики, это означает, что отрасль постепенно все сильнее конкурирует за квалифицированные кадры, готовые быстро включиться в производственные процессы и имеют прокачанные навыки по нужным видам работ. Среди профессий в тяжелом машиностроении лидируют рабочие специальности. Так, наиболее востребованы разнорабочие (9%), слесари и сантехники, а также токари, фрезеровщики и шлифовщики (по 8%).

Рост зарплат

Ситуация с предлагаемыми зарплатами напрямую отражает конкуренцию работодателей за специалистов. В начале 2024 года медианная заработная плата в вакансиях отрасли составляла 100,5 тыс. рублей, во втором квартале выросла до 115 тыс., к третьему кварталу - до 118,7 тыс., а к концу года достигла 124 тыс. рублей. К середине 2025 года рынок стабилизировался: медианная зарплата составила чуть более 106 тыс. рублей, а к третьему кварталу выросла почти до 114 тыс. рублей.

В долгосрочной перспективе - с начала 2024 до середины 2025 года - предлагаемые зарплаты выросли примерно на 13%, однако в годовом сравнении (третий квартал 2024 года к третьему кварталу 2025 года) наблюдается снижение на 4%.

"Мы наблюдаем уникальную ситуацию: рабочие профессии в тяжелом машиностроении становятся драйвером рынка наравне с инженерными. Предприятия понимают, что без квалифицированных токарей, сварщиков и операторов ЧПУ невозможно удерживать производство. Поэтому конкуренция идет не только за инженеров, но и за рабочих - и именно это формирует новый баланс на рынке труда", - отметила директор по персоналу (HRD) hh.ru Елена Петрова.