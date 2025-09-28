Пик на заказы с услугой доставщиков в 2025 году пришелся на весну и зиму, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пик по числу платежей за заказы с услугой курьеров в 2025 году пришелся на весну и зиму. При этом средний чек платежа за заказ с доставкой зимой оказался самый высокий и составил 3 086 рублей, весной он был равен 2 918 рублей, следует из результатов исследования банка "Русский стандарт" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, летом число платежей за такие заказы на фоне комфортной летней погоды снизилось на 6% относительно весны. Средний чек платежа за курьерские услуги летом 2025 года составил 2 860 рублей. При этом осенью, когда россияне возвращаются с летних каникул, данный показатель вырос относительно лета на 21%, а средний чек составил 3 059 рублей.

Также, как показало исследование, большинство покупателей, выбирая способ платежа за заказ с курьерской доставкой, предпочитают оплачивать его не во время оформления, а позже, при получении, с возможностью лично проверить качество товаров. Так, офлайн-платежи за заказы с доставкой лидируют в 2025 году. На них приходится 85% от всех таких операций, а на онлайн оставшиеся 15%.

Средняя сумма платежа в онлайне за заказ с курьерской доставкой в 2025 году составила 3 838 рублей, тогда как в офлайне - 2 800 рублей.

В рамках исследования банка "Русский стандарт" были изучены количество и средние чеки онлайн- и офлайн-платежей в категории "курьерская доставка" зимой 2024-2025 годов, весной и летом 2025 года, а также осенью 2024 и в сентябре 2025 годов.