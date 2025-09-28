Также в регионе большое внимание уделяется развитию туризма

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс, созданный в Алтайском крае, является гордостью и достоянием Российской Федерации. Об этом в своем поздравительном сообщении в честь дня образования субъекта сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Алтайский край, обладающий существенным индустриальным и кадровым потенциалом, неизменно вносит большой вклад в динамичное социально-экономическое развитие страны. Благодаря уникальным земельным ресурсам, ежедневному упорному труду жителей региона - искусных хлеборобов, талантливых зоотехников, представителей других, не менее важных сельскохозяйственных профессий - здесь создан мощный агропромышленный комплекс, ставший гордостью и достоянием России", - говорится в тексте поздравления, которое предоставила пресс-служба Совета Федерации.

По ее словам, в регионе успешно работают крупные предприятия машиностроения, металлургии и других отраслей, внедряются инновации в производство и оказывается серьезная поддержка предпринимателям. Большое внимание уделяется развитию туризма: расширяется номерной фонд, повышается транспортная доступность и качество услуг в сфере гостеприимства.

"Уверена, что Алтайский край продолжит играть важную роль в системе межхозяйственных связей нашего государства, оставаясь одним из ключевых производственных, логистических и культурных центров Западной Сибири", - добавила Матвиенко.