Решетников предложил в КНР запустить трансграничные туристические маршруты

По словам главы Минэкономразвития, Россия ожидает наращивание партнерства с местными туроператорами

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил в Китае запустить трансграничные маршруты для туристов.

"Еще одно предложение - запускать трансграничные маршруты как для наших туристов, так и для туристов из других стран. В следующем году запустим первую в мире трансграничную канатную дорогу. Всего за несколько минут можно будет добраться от Хэйхэ до Благовещенска. За год планируется перевозить до 2,5 млн пассажиров. Предлагаю сформировать перечень перспективных проектов, в том числе в рамках маршрута "Великий чайный путь", - сказал министр в Пекине на встрече с представителями туристической индустрии КНР.

По его словам, РФ ожидает наращивание партнерства с местными туроператорами. "Сами готовы обеспечить подготовку гидов и экскурсоводов, обучать специалистов из Китая. Открыты к предложениям, как можно трансформировать маршруты, инфраструктуру и сервис под запросы ваших туристов", - заявил министр.

"Мы рассчитываем, что к 2030 году поток туристов из Китая в Россию увеличится в четыре раза. Поэтому предлагаем нарастить авиасообщение со стороны Китая", - указал Решетников, предложив увеличить число рейсов до 200 в неделю из ключевых городов. Это включает южные города с низкой частотой рейсов.

Министр также рассказал, что до 2030 года в России будет построено и модернизировано 78 аэропортов. "Расширяем международное авиасообщение. Сейчас оно установлено с 38 странами. Открываем новые направления. С Китаем - это Чэнду, Далянь, Циндао, Ухань и, конечно же, остров Санья", - отметил он.