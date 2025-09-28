Глава региона Денис Пушилин отметил, что машиностроительные производства, инженеры и рабочие создают фундамент развития промышленности республики

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. специалистов заняты на 44 промышленных предприятиях, работу которых восстановили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня в республике работают 44 предприятия, где трудятся более 4,5 тыс. специалистов. <...> Ясиноватский машиностроительный завод с 2023 года стал частью межрегионального кластера и выпустил проходческий комбайн весом более 130 тонн. Мариупольское предприятие "Энергоспецмаш", начавшееся с 11 работников после возобновления деятельности в 2022 году, сегодня превратилось в ведущего производителя металлургического оборудования, обеспечив работой более 200 специалистов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, поздравляя работников отрасли с Днем машиностроителя.

По его словам, машиностроительные производства ДНР, инженеры и рабочие создают фундамент развития промышленности региона. "Дорогие друзья! Вы доказали, что машиностроение Донбасса живо, что у нас есть своя школа, опыт и будущее", - добавил глава республики.