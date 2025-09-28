Ситуация с ценами на бензин в России

Ситуация с отрицательной маржинальностью сложилась на фоне роста оптовых цен на бензин при стагнации розничных котировок

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Маржинальность продажи бензина на автозаправочных станциях в России продолжает находиться в отрицательной зоне. По данным на 19 сентября, с каждого проданного литра бензина АИ-92 АЗС получают в среднем по стране убытки в 4,3 рубля, а с АИ-95 - 3,8 рубля за литр, подсчитали для ТАСС аналитики исследовательской группы "Петромаркет".

"Средняя по стране чистая маржа торговли топливами на АЗС по состоянию на 19 сентября составляет минус 4,3 руб./л для АИ-92 и минус 3,8 руб./л для АИ-95", - отметили эксперты.

Ситуация с отрицательной маржинальностью сложилась на фоне роста оптовых цен на бензин при стагнации розничных котировок. Это привело к сокращению валовой маржи АЗС до отрицательных значений.

В августе маржинальность АЗС также была отрицательной. По данным аналитической компании "Эйлер", средняя маржа составила минус 3,5 руб. за проданный литр топлива. По бензину АИ-95 убыток достиг 7 руб. за литр.