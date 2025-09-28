В Запорожской области намерены запустить 10 новых промышленных предприятий

В регионе прогнозируют рост объема производства в машиностроительной отрасли на 15%

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области ожидают в 2026 году роста объема производства в машиностроительной отрасли региона на 15%, а также открытия 10 новых промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы видим уверенные шаги по интеграции нашей промышленности в единое экономическое пространство страны, и это дает реальные результаты. У машиностроительной отрасли большое будущее. На 2026 год мы прогнозируем рост объема производства на 15%, в планах - запуск 10 новых предприятий в смежных отраслях. Это новые рабочие места, развитие технологий и укрепление экономики всей области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор поздравил жителей Запорожской области с Днем машиностроителя и отметил, что после воссоединения с РФ началось "настоящее возрождение" отрасли в регионе. "Наши заводы в Бердянске, Мелитополе и других городах вновь наращивают обороты. Наша продукция - сельхозтехника, сложнейшие узлы для транспорта, агрегаты для различных отраслей экономики - востребована по всей России", - отметил Балицкий.