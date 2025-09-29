В среднем около 40% россиян планируют потратить на десятидневный отпуск до 150 тыс. рублей на одного человека, следует из опроса "АльфаСтрахование"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян тратят на отдых около 60% своей месячной зарплаты, 19% снизили траты в 2025 году. Такие данные получили аналитики по итогам опроса "АльфаСтрахование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Более половины россиян (53%) тратят на отдых около 60% своей месячной зарплаты; каждый четвертый - до 80%. 19% снизили траты в 2025 году 29% опрошенных совершают турпоездки 1-2 раза в год, 7% - 2-3 раза. И лишь 4% - более трех раз в год", - следует из результатов опроса. При этом каждый третий респондент отправляется на уик-энд в короткое путешествие раз в два-три месяца. Средние траты на короткие поездки выходного дня - от 35 тыс. рублей.

В среднем около 40% россиян планируют потратить на десятидневный отпуск до 150 тыс. рублей на одного человека. 34% укладываются в 50-100 тыс. рублей; 25% - 20-50 тыс. рублей. Регулярно превышает бюджет половина опрошенных, мотивируя это тем, что в отпуске можно позволить себе все. Каждый третий тратит деньги "по ситуации", только 12% строго следуют плану.

Основная часть расходов - билеты и проживание. Траты могут доходить до 70-80% стоимости всей поездки, говорят 29% участников исследования. Около трети стоимости отдыха - услуги туроператоров. 31% называют самой дорогой статьей досуг и развлечения, 23% - проживание, 7% - питание. 57% участников исследования отмечают, что траты на еду в поездках за последний год существенно выросли. И 27% вышли за ранее предусмотренные лимиты.

6% отметили, что 4% уходит на шопинг и сувениры. Причем покупают их 53%. Также опрошенные отметили, что расходы на поездки выросли в среднем на 10%. Но это не повод себя ограничивать в хорошем отдыхе, считают участники исследования.

В опросе приняли участие 1 556 человек.