Решетников: Россия открыта к предложениям КНР о расширении товарооборота

Со своей стороны РФ также подготовила несколько инициатив, отметил глава Минэкономразвития

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия открыта для различных предложений и инициатив со стороны Китая, направленных на расширение товарооборота двух стран. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Пекине.

"Во-первых, развивается торговля по ее стоимостным показателям. В прошлом году мы установили рекорд, сейчас вместе ищем взаимовыгодные решения, чтобы этот показатель продолжал и дальше расти. Со своей стороны подготовили несколько инициатив, мы их детально обсудили сегодня. Это и поэтапное снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции - пшеницы, ячменя. Это и открытие китайского рынка для отдельных видов экологического топлива", - сказал министр, указав на то, что поддержать развитие торговли поможет также строительство газопровода "Сила Сибири-2".

"Мы открыты и для других предложений по расширению товарооборота и будем рады инициативам китайской стороны, в том числе тем, которые мы сегодня здесь обсуждали", - заявил он.

28-е заседание подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в воскресенье в Пекине под сопредседательством министра экономического развития России Максима Решетникова и министра коммерции КНР Ван Вэньтао. Глава Минэкономразвития подчеркнул стратегический характер партнерства двух стран, а также отметил, что развитие экономик двух стран является общим приоритетом.