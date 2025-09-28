Решетников: сбалансированность торговли России и Китая придает ей устойчивость

Доля расчетов в национальных валютах между странами составляет около 90%, отметил глава Минэкономразвития

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Сбалансированный характер торговли между Россией и Китаем добавляет ей устойчивости, что позволяет выстраивать схемы, которые не подвержены санкционному давлению. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил российским журналистам после завершения российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Пекине.

"Невозможно нашу торговлю никакой третьей стране запретить. Более того, нам конечно, сильно добавляет устойчивости то, что торговля сбалансирована. У нас примерно сбалансированный товарооборот - то Китай нам больше поставляет, то мы к ним больше поставляем, но главное, что мы ступеньками постоянно движемся и это нам позволяет выстраивать <…> те системы, которые неуязвимы и не подвержены санкционному давлению", - сказал министр.

По его словам, доля расчетов в национальных валютах между странами составляет порядка 90%. При этом, констатировал министр, вопросы с расчетами периодически возникают из-за санкционного давления, поэтому приходится что-то "перенастраивать".

28-е заседание подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в воскресенье в Пекине под сопредседательством министра экономического развития России Максима Решетникова и министра коммерции КНР Ван Вэньтао. Глава Минэкономразвития подчеркнул стратегический характер партнерства двух стран, а также отметил, что развитие экономик двух стран является общим приоритетом.