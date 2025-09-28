В Минске завершают подготовку к промышленной выставке "Иннопром. Беларусь"

Специалисты обустраивают стенды, а сотрудники компаний и предприятий готовят экспонаты к презентациям

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Считанные часы остались до открытия международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября. Мероприятие организовано на территории Международного выставочного центра Belexpo, расположенного на севере Минска.

Как передает корреспондент ТАСС, на площадке выставки завершаются последние приготовления. Специалисты обустраивают стенды, а сотрудники компаний и предприятий готовят экспонаты к презентациям.

Организаторы выставки отмечали, что "Иннопром" в Белоруссии станет одной из самых насыщенных и технологически значимых, отражая ключевые тренды и направления сотрудничества России и Белоруссии. Помимо большого числа российских и белорусских участников, на выставке будут представлены национальные стенды Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ожидается, что в пленарной сессии выставки примут участие главы правительств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.