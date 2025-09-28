Депутат Топилин: ГД готова изменить соглашение с Вьетнамом о защите инвестиций

Председатель комитета Госдумы по экономической политике отметил, что документ работает уже 30 лет

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил о готовности внести коррективы в действующее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций со Вьетнамом.

"Мы договорились о том, что посмотрим, как можно совершенствовать соглашение о свободе инвестиций", - сказал Топилин журналистам на полях заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

Он отметил, что такое соглашение работает на протяжении уже 30 лет, но за это время многое изменилось.

"Я думаю, что с точки зрения защитных механизмов, стабилизационных оговорок, прав инвесторов, здесь есть над чем поработать. Мы обязательно с министерством экономического развития обсудим эту тему", - добавил Топилин.

Он обратил внимание, что "буквально недавно такое соглашение подписали и будем в осеннюю сессию его ратифицировать в Государственной думе с Китайской Народной Республикой".

Топилин входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посещает с официальным визитом Вьетнам.