Депутат Шульгинов: РФ и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве АЭС

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов сообщил о планах до конца года подписать межправительственное соглашения о строительстве Россией атомной станции на территории Вьетнама.

"Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано", - сказал Шульгинов журналистам на полях заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Думы и Национального собрания Вьетнама.

Он отметил, что проект строительства атомной станции стал одним из главных вопросов, которые затрагивались на заседании комиссии. "Одно из главных направлений, которое подчеркнули и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним", - сказал Шульгинов.

Он подчеркнул, что Россия имеет большой опыт не только строительства, "но и регулирования вопросов безопасности атомных блоков". "В России уже создана правовая база и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы", - добавил Шульгинов.

Ранее сообщалось, что Росатом готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял глава Росатома Алексей Лихачев, Вьетнам решил вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановила работу в 2016 году.

Шульгинов входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посещает с официальным визитом Вьетнам.