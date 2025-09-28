В Белоруссии рассказали, как закрытие границы с Польшей повлияло на экономику

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский отметил, что решение не нанесло ущерба республике

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Двухнедельное закрытие польско-белорусской границы обошлось без особых последствий для экономики Белоруссии. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский.

"Эти дни [когда была закрыта граница] не нанесли какого-то серьезного ущерба нашей экономике. Те грузы, которые должны были выйти в Европу, они вышли. По импорту критического отсутствия сырья мы не наблюдали. Было неприятно, но без особых последствий", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.

Глава ведомства отметил, что тот, кто проиграл от закрытия границы, тот и выиграл от открытия.

"Конечно, в первую очередь это польская сторона. Ну и что тут скрывать, закрытие границы плохо действовало и на транзит, и на белорусские грузы. Поэтому, конечно, открытие границы - это хорошо для двух сторон. Но, наверное, в первую очередь для польской", - указал глава Таможенного комитета.

Орловский также отметил, что в настоящее время ситуация на границе после ее открытия польскими властями нормализуется.

"Грузопоток, пассажиропоток по автодорожным пунктам пропуска полностью восстановился на тот уровень, который был до закрытия. По грузовому направлению, если у нас на выезд в очереди в период закрытия находилось 1 500 грузовиков, то за эти трое суток уже половина из них вышла. Сейчас в очереди 750 грузовиков находятся", - уточнил он.

Говоря о легковом автомобильном сообщении, глава комитета рассказал, что на единственном пути из Белоруссии в Польшу в очереди находилось порядка 3 тыс. легковых автомобилей.

"Ну и сейчас порядка 1,5 тыс. легковых автомобилей. Что касается железнодорожного транспорта, то за эти трое суток [после открытия границы] польская сторона принимала где-то в полтора раза больше, чем до закрытия. И за счет этого уже треть китайских составов, которые ожидали выезда за границу, в Польшу, уже вышли на сопредельную территорию. Поэтому в целом ситуация нормализуется. Если сохранится такая динамика приема транспортных средств польской стороной, то очереди, я думаю, будут ликвидированы. Думаю, по грузовому направлению достаточно быстро, возможно, несколько суток. По легковому так быстро не получится. Очередь будет снижаться, но не так быстро, как по грузовикам", - добавил он.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября. В ночь на 25 сентября польские службы открыли границу с Белоруссией и начали пропуск транспорта на свою территорию.