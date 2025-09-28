Издание пишет, что арест активов РФ коснулся нейтралитета резервов центральных банков, что являлось "священным принципом международных финансов" долгое время

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Заморозка дальнейших активов и идея об отправке средств в качестве военной помощи Украине может подорвать доверие к валюте и финансовым институтам ЕС. Об этом пишет колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази.

"Это не теоретический риск. Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Евро, уже являющийся вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше ослабить свой статус, если инвесторы и правительства сочтут его уязвимым к политическим прихотям", - пишет Фази.

Он отмечает, что арест российских активов коснулся нейтралитета резервов центральных банков, что являлось "священным принципом международных финансов" долгое время.

26 сентября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о выдаче Украине беспроцентного кредита почти на €140 млрд за счет активов РФ. "Если страны увидят, что деньги центральных банков могут исчезнуть, если европейские политики сочтут это необходимым, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны", - сказал он на полях ГА ООН в Нью-Йорке.