МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь" открывается 29 сентября в белорусской столице. Мероприятие, в котором ожидается участие глав правительств нескольких стран, организовано на территории Международного выставочного центра Belexpo на севере Минска.

Как отмечали организаторы, "Иннопром" в Белоруссии станет одним из самых насыщенных и технологически значимых событий, отражая ключевые тренды и направления сотрудничества России и Белоруссии. Помимо десятков российских и белорусских участников из разных регионов двух стран, на выставке будут представлены национальные стенды Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В числе крупнейших российских предприятий и компаний - Росатом, Ростех и Объединенная авиастроительная корпорация. В частности, на стенде государственного научного центра НАМИ будет представлен автомобиль "Аурус" на водородных топливных элементах. Белорусская экспозиция разместится в отдельном павильоне, где, в частности, демонстрируется техника таких крупных заводов, как МАЗ и БЕЛАЗ.

Ожидается, что в пленарной сессии выставки 29 сентября примут участие премьер-министры России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 29 сентября в Минске также пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ. На следующий день в столице Белоруссии состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

