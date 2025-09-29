Депутат Гаврилов: работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников

Если индексации нет, работник может обратиться с заявлением к руководителю организации или в Государственную инспекцию труда

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вопрос индексации зарплаты в РФ касается почти каждого работника - для организаций бюджетной сферы это закреплено напрямую, для коммерческих компаний есть требование закрепить механизм индексации в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Если работодатель не индексирует зарплату, работник может обратиться с соответствующим заявлением к руководству организации, если это не поможет - в Государственную инспекцию труда и затем в суд, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты", - отмечает Гаврилов.

Если сотрудник понимает, что его доходы несколько лет не пересматривались, первым шагом будет обращение к внутренним документам организации, указал депутат. "Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции", - подчеркнул парламентарий.

Если ответ сводится к отписке или отсутствует, следующий шаг - жалоба в Государственную инспекцию труда, разъяснил он. "При выявлении нарушений может последовать штраф, а также предписание устранить проблему. Эти меры работают: работодатели предпочитают устранить нарушение до того, как дело дойдет до суда", - отметил парламентарий.

У работника всегда есть возможность взыскать недополученные суммы через суд, в этом случае важно иметь доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждение роста цен и отсутствия изменений в окладах, пояснил депутат. "Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя процесс может занять время, итогом становится не только возврат денег, но и обязанность компании пересмотреть подход к зарплатам в целом", - указал Гаврилов.