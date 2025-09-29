В России обороты компьютерных клубов за пять лет выросли почти в 40 раз

Эксперты связывают такую динамику с изменением потребительских привычек, отмечая, что основная трудность для пользователей заключается в доступе к играм, говорится в исследовании издания "Бизнес-секреты"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Обороты популярных сетей компьютерных клубов в России за последние пять лет увеличились в почти в 40 раз, при этом количество транзакций в них выросло в 37 раз. Такие данные приводятся в исследовании издания "Бизнес-секреты" в рамках аналитического проекта T-Data, которое есть в распоряжении ТАСС.

"За последние пять лет количество транзакций в компьютерных клубах увеличилось в 37 раз, не проседая даже в ковидный 2020-й. Оборот клубов растет сопоставимыми с количеством транзакций темпами - в среднем на 108% ежегодно. За пять лет оборот популярных сетей компьютерных клубов увеличился почти в 40 раз", - отмечается в исследовании.

Согласно данным аналитиков, параллельно наблюдается разнонаправленная динамика на смежных рынках. Продажи товаров для домашнего гейминга за два года упали во всех категориях, причем наиболее значительный спад зафиксирован в категориях видеокарт (-22%), консолей и российской периферии (по -18% в каждой).

При этом рынок настольных игр демонстрирует устойчивый рост. Годовой оборот продавцов настольных игр за 2024 год превысил показатели 2019 года на 20%. Наиболее активными покупателями настольных игр являются миллениалы - люди в возрасте от 26 до 40 лет, которые составляют 49% всех клиентов.

Эксперты связывают стремительный рост компьютерных клубов с изменением потребительских привычек, отмечая, что основная трудность для пользователей заключается в доступе к привычным играм. В этом контексте компьютерные клубы, предоставляющие игровые мощности и доступ к играм, приобретают все большую популярность.

Аналитики также обращают внимание на структурные изменения рынка, указывая на постепенную централизацию и появление крупных брендов и франшиз. По данным сети компьютерных клубов "Ваншот", в 2025 году франшизы занимают порядка 30% рынка.