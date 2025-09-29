Если продавец предлагает оплатить услугу или товар по ссылке, номеру электронного кошелька или телефона, то лучше отказаться от сделки, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Предложение оплатить покупки услуг или товаров в интернете по ссылке, большие скидки и низкая цена могут быть признаками мошенничества. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В них указано, что если продавец предлагает оплатить услугу или товар по ссылке, номеру электронного кошелька или телефона, то лучше отказаться от сделки. "Непрозрачная" система оплаты товара является одним из признаков мошенничества. Также маркером мошеннической схемы является цена существенно ниже среднерыночной. Большие скидки также могут быть удочкой аферистов.

В МВД советуют при онлайн-покупках изучить отзывы о продавце на различных интернет-платформах. Также там рекомендуют при покупках через сайт бесплатных объявлений обращать внимание на профиль автора предложения. В частности, стоит изучить, с какого времени аккаунт зарегистрирован на сайте, отзывы и его рейтинг.