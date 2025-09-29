НБКИ: доля отказов по заявкам на потребкредиты за год выросла на 4,7 п. п.

Показатель составил 74,1%, сообщили в бюро

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в августе 2025 года увеличилась на 4,7 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 74,1% (в 2024 году - 69,4%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на потребкредитыв августе 2025 г. снизилась на 1,8 п.п. (в июле - 75,9%), а по сравнению с пиковым значением данного показателя в начале весны 2025 г. - на 3,2 п. п. (в марте - 77,3%). При этом доля отказов по заявкам на потребкредиты снижается второй месяц подряд.

Среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли их отказов в августе этого года были отмечены в Новосибирской области (76,2%), Краснодарском крае (75,7%), а также в Омской (75,7%), Кемеровской (75,5%) и Волгоградской (75,4%) областях.

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на потребкредиты в августе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Забайкальском крае (+5,6 п. п.), Нижегородской области (+5,1 п. п.), Алтайском крае (+5 п. п.), а также в Ростовской (+4,8 п. п.) и Омской (+4,8 п. п.)областях. В свою очередь наименьший рост данного показателя за последний год в августе был отмечен в Москве (+2,7 п. п.), Ставропольском(+3 п. п.) и Хабаровском (+3,1 п. п.) краях, а также в Свердловской области (+3,2 п. п.) и Республике Татарстан (+3,2 п. п.).

"Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты по сравнению с прошлым годом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования. Прежде всего, речь идет об ужесточении макропруденциальных ограничений. Поэтому, несмотря на некоторую стабилизацию доли отказов в последние пару месяцев, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне. Кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.