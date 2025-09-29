Торговая точка расположена на центральном проспекте Пекина

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл в Пекине первый магазин под брендом "Сделано в России". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Торговая точка, расположенная в деловом районе SOHO на центральном проспекте китайской столицы, распахнула свои двери для посетителей 29 сентября. Помимо розничной торговли, магазин займется также продвижением продукции российского национального павильона.

"Это событие имеет особое значение. Ведь именно здесь, в столице Китайской Народной Республики, политическом сердце и одном из ключевых медийных центров страны, начинает работу уже седьмая региональная точка продвижения Российского национального павильона и тринадцатый розничный магазин российской продукции "Сделано в России". Эти цифры говорят сами за себя: они отражают динамику развития программы национальных павильонов и подтверждают, что российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие выходит на новый уровень", - сказал в видеообращении на открытии магазина вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

По его словам, магазин - настоящая витрина современной России, отражение качества, надежности и многообразия продукции под брендом "Сделано в России". Особое значение, указал он, нынешнее открытие приобретает еще и потому, что программа павильонов расширяется. Если ранее в центре внимания была продовольственная продукция, то новая программа - это шаг вперед. На полках павильона будут представлены не только продукты питания, но и промышленные товары, а также услуги российских компаний.

Как рассказал на церемонии открытия заместитель генерального директора Транспортно-инвестиционной корпорации провинции Хэйлунцзян (партнер Российского национального павильона) Ян Даюн, каждому товару в магазине присвоен свой QR-код. Покупатели в режиме реального времени могут отсканировать его и получить всю необходимую информацию о происхождении товара, чтобы удостовериться, что это настоящий продукт из России.

В магазине представлены товары от более чем 100 российских производителей. Покупатели смогут приобрести, в частности, кондитерскую продукцию, муку, российские соки и другие напитки, мед, соленья, алкоголь, а также косметические средства и бытовую химию. Площадь магазина составляет порядка 800 кв. м.