Роспатент: зарубежные компании стараются обеспечить продление своих брендов в РФ

Иностранные бренды, продлевающие регистрацию, есть практически во всех сферах, заявил глава ведомства Юрий Зубов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России, заявил в интервью ТАСС глава Роспатента Юрий Зубов.

"Товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен. Есть ли при этом расчет на возвращение, мы не знаем", - отметил он.

По словам Зубова, что касается иностранных брендов, продлевающих регистрацию, их очень много, практически все сферы - от автомобильной промышленности, мебели, техники до пищевой продукции.

"Охрана товарного знака предоставляется в России на десять лет и также может каждые десять лет продлеваться. Известные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление своих брендов на территории России", - сказал Зубов.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.