Цена меняется в зависимости от региона и может достигать миллионов рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Официальная продажа красивых автономеров в России может быть устроена по принципу аукциона или лотереи, так как спрос на них высокий и цены достигают миллионов рублей. Такое мнение высказал ТАСС декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил начать продажу красивых номеров для автомобилей на "Госуслугах". Путин в ответ заявил, что не видит проблемы в этом.

Отвечая на вопрос о потенциале рынка красивых номеров, эксперт обратил внимание, за сколько их сейчас продают через интернет. "На вторичном рынке популярная "крутая" комбинация букв предлагается в диапазоне от 350 тыс. руб. за 122-й регион (Алтайский край) до 5 млн руб. в 90 регионе (Московская область). Очевидно, что вопрос официального механизма первичной продажи красивых номеров назрел много лет назад", - сказал экономист.

По его словам, динамическое или аукционное ценообразование "может стать действенным инструментом баланса спроса" на красивые номера. "Есть вариант лотерейной системы, когда объявляется цена, а победитель, готовый ее заплатить, разыгрывается случайным образом", - предложил Завьялов.

Он добавил, что многие страны имеют такой опыт, а "знаменитые аукционы красивых номеров в Дубае, где цена продажи может исчисляться десятками миллионов долларов, давно стали отдельной темой".