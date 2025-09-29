Аналитики исследовательской группы напомнили, что выплаты демпфера по бензину обнуляются, если среднеарифметическое за календарный месяц значение ежедневного территориального биржевого индекса первичного рынка для европейской части России для АИ-92 на 10% превышает базовый уровень цены на продукт

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании смогут получить выплаты по топливному демпферу за сентябрь в случае его корректировки, а именно увеличения точки отсечения на 10 процентных пункта, подсчитали для ТАСС аналитики исследовательской группы "Петромаркет".

Эксперты напомнили, что согласно действующим правилам выплаты демпфера по бензину обнуляются, если среднеарифметическое за календарный месяц значение ежедневного территориального биржевого индекса первичного рынка для европейской части России для АИ-92 на 10% превышает базовый уровень цены на продукт.

"То есть планка, при превышении которой "демпфер" не выплачивается, в настоящий момент составляет 66 495 руб. При этом в настоящий момент рассматриваются варианты повышения этой планки. По одному из них планка должна рассчитываться как базовый уровень цены на продукт плюс 15% (69 517,5 руб.), другой - плюс 20% (72 540 руб.)", - отметили в "Петромаркете".

Эксперты сообщили, что в среднем за 1-23 сентября биржевой индекс находился на уровне 71 862 руб. Если в оставшиеся дни сентября индекс продержится на уровне 23 числа, то в среднем за месяц он составит 72 267 руб. "В таком варианте нефтяники могут рассчитывать на выплаты "демпфера" только в случае, если планка, при превышении которой демпфер не выплачивается, будет увеличена до 72 540 руб. (базовый уровень цены на продукт плюс 20%)", - сообщили аналитики исследовательской группы.

О мерах кабмина

Вице-премьер России Александр Новак 25 сентября сообщил, что правительство планирует с 1 сентября поднять точку отсечения демпфера для бензина и дизеля на 10 процентных пунктов.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее заявил, что министерство поддерживает идею поднять "точку отсечения" (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтянки лишаются выплаты демпфера из бюджета) топливного демпфера на 10 п. п.: по бензину - до 20%, по дизелю - до 30%. Минфин готов принять решение даже сразу, однако точные сроки такой меры сейчас обсуждаются в правительстве.

Правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах.