Минкоммерции Китая заявило о готовности повышать качество торговли с Россией

КНР готова расширять сотрудничество в цифровой экономике, заявил министр Ван Вэньтао

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китайские власти готовы способствовать повышению качества и уровня торговых отношений с Россией. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай готов содействовать непрерывному улучшению качества и повышению уровня торговли двух стран товарами и услугами, расширять сотрудничество в таких перспективных областях, как цифровая экономика и электронная коммерция", - приводит сайт ведомства слова министра коммерции КНР Ван Вэньтао, который накануне провел 28-е заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вместе с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

Как уточнил Ван Вэньтао, Пекин намерен укреплять связи между регионами Китая и России, сообща содействовать формированию глобальной многосторонней системы, в которой ключевую роль играет Всемирная торговая организация. Он отметил, что китайско-российские экономические отношения под стратегическим руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "сохраняют стабильное и здоровое развитие".

Товарооборот двух стран в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до более чем $244.