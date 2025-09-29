Электроэнергетики предложили Минэнерго варианты выделения квот на модернизацию ТЭЦ

Глава набсовета ассоциации "Совет производителей энергии" добавила, что вопрос о выделении квот на модернизацию станций в зависимости от региона их нахождения не рассматривается

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Электроэнергетические компании предложили Минэнерго три варианта добавления квот по ТЭЦ в конкурентный отбор проектов модернизации (КОММод), сообщила журналистам глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина. При этом отрасль ждет решений правительства по переносу очередного отбора, который должен пройти 1 октября, и корректировке его ценовых параметров.

По ее словам, производители энергии предлагают рассмотреть три варианта: выделять квоту на ТЭЦ в определенной пропорции, с использованием специального коэффициента исходя из стоимости мощности или определять квоту решением правительственной комиссии. Тем не менее в первую очередь необходимо принять решение по самому отбору, отметила Панина.

"У нас по правилам 1 октября должен пройти отбор модернизации. Если не выйдет постановление [правительства о переносе сроков или изменении параметров отбора], то он должен пройти по старым, неактуализированным ценовым параметрам. Поэтому сейчас задача номер один - чтобы вышел перенос с 1 октября на другую дату и актуализированные ценовые параметры, иначе у нас отбор не состоится", - пояснила она.

Глава набсовета ассоциации добавила, что вопрос о выделении квот на модернизацию станций в зависимости от региона их нахождения не рассматривается. По ее словам, решение о приоритетной модернизации могла бы принимать правительственная комиссия исходя из нахождения ее в зоне энергодефицита и ряда других параметров.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности в целях замедления темпа старения оборудования и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Модернизация мощностей, отобранных в рамках КОММод, финансируется за счет платежей промышленных потребителей.