"ЮMoney": спрос на фитнес-клубы вырос на 21% с наступлением осени

По данным исследования, число оплат в сентябре за услуги в профессиональных спортивных клубах увеличилось на 30%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Количество онлайн-оплат в спортивных клубах и фитнес-центрах с 1 по 15 сентября 2025 года выросло на 21% относительно тех же чисел августа. При этом оборот увеличился на 19%, а средний чек не изменился и составил 6 112 рублей, показало исследование финтех-компании "ЮMoney" (есть в распоряжении ТАСС).

По данным исследования, число оплат в сентябре 2025 года за услуги в профессиональных спортивных клубах (танцевальных, теннисных, падел-центров и т.д.) увеличилось на 30%. При этом средний чек в этой категории вырос на 13% и составил 5 315 рублей.

При этом по сравнению с первой половиной сентября 2024 года число платежей в фитнес-центрах выросло на 68%. В профессиональных спортивных клубах оплат стало на 57% больше, а их оборот увеличился почти в два раза год к году.

Также, по данным "ЮMoney", за первые две недели сентября 2025 года число покупок спортивной одежды выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом августа. Оборот магазинов увеличился на 17%, а средний чек почти не изменился и составил 10 675 рублей.