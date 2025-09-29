FT: корпорации рассматривают возможность ухода из США из-за политики Трампа

Руководители компаний ссылаются на неясность указов американского лидера, что приводит к увеличению рисков для деятельности в США, а также заявляют о сокращении инвестиций, передает газета

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа и его жесткие иммиграционные меры подталкивают некоторые транснациональные компании к переносу деятельности в другие страны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на их руководителей, а также консультантов.

По данным издания, "хаотичное введение новых правил выдачи виз для высококвалифицированных работников и действия [Трампа] против политических оппонентов вновь вызвали тревогу в советах директоров", ранее обеспокоенных "периодическими повышениями и снижениями тарифов". Руководители компаний также ссылаются на неясность указов президента, что приводит к увеличению рисков для их деятельности в США, а некоторые европейские компании заявляют о сокращении инвестиций в Америке, говорится в публикации. "Это увеличивает стоимость капитала", - заявил глава одной из европейских транснациональных корпораций. "Вы инвестируете больше в краткосрочной перспективе, соблюдаете строгий минимум, и в конечном итоге это означает сокращение инвестиций в США", - сказал он. По свидетельству консультантов, ужесточение иммиграционной политики американской администрацией вынуждает компании разрабатывать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств и повышает относительную привлекательность переноса рабочих мест в офисы за пределами США.

Основатель консалтинговой компании McIndoe Risk Advisory Брюс Макиндоу полагает, что "нынешняя американская администрация, по сути, антииммиграционная". Поэтому компании "ищут способы наращивания потенциала в других местах", отметил эксперт.

Как напоминает FT, 19 сентября администрация заявила о введении сбора в размере $100 тыс. за визы H1-B, которые широко используются технологическими корпорациями для иностранных инженеров, различных квалифицированных сотрудников. Компании обязали владельцев виз, находящихся за рубежом, немедленно вернуться в США, чтобы избежать уплаты подобного сбора. В итоге администрация уточнила, что пошлина будет применяться только к будущим заявкам.

По словам адвоката Vialto Partners Лорен Маллен, консультирующей компании и их сотрудников по визовым вопросам, предприятия теперь сосредоточены на "анализе затрат: платить ли сбор или переводить талантливых сотрудников, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".