Спрос на профессиональную подготовку фермеров в 2025 году вырос на треть

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что в приоритетном порядке в "Школу фермера" были зачислены ветераны СВО и члены их семей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спрос на подготовку квалифицированных кадров в АПК в 2025 году вырос на треть. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Как рассказали в банке, в регионах России стартовала "Школа фермера" - совместный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства России, направленный на подготовку квалифицированных кадров в АПК. 12-й поток обучения стал рекордным по охвату: в нем участвуют одновременно 56 регионов России.

"Только за последние 5 лет объем производства фермерской продукции вырос почти на 30%. Современные условия и высокий уровень конкуренции требуют высокой квалификации, поэтому наблюдаем устойчивый рост заинтересованности в "Школе фермера". Количество слушателей школы по сравнению с предыдущим потоком выросло на треть - до 1 500 участников из 56 регионов России. Эта волна обучения - рекордная по охвату за все время. Растет также заинтересованность в высокотехнологичных специализациях, поэтому мы добавили новые направления агротехнологий и агроинженерии", - сообщил Листов.

В Россельхозбанке также сообщили, что среди слушателей "Школы фермера" - как действующие аграрии, которым требуется повысить эффективность своего дела, так и те, кто только совершает первые шаги в агросекторе и хочет запустить бизнес с нуля. "Специализации для обучения выбраны исходя из региональной специфики, среди них традиционные направления животноводства, растениеводства, пчеловодства и более современные, например, по органическому земледелию и агротуризму", - добавили в банке.

Кроме того, как отметил председатель правления Россельхозбанка, в 2025 году в приоритетном порядке в "Школу фермера" были зачислены ветераны СВО и члены их семей. "В числе слушателей новой волны - 350 ветеранов СВО и членов их семей. Проект помогает им адаптироваться к мирной жизни и открыть свое дело на селе. Интересно, что по итогам предыдущих волн обучения 75% слушателей-ветеранов СВО намерены или уже открыли агробизнес", - отметил глава Россельхозбанка.

"Школа фермера" Россельхозбанка и Минсельхоза России - бесплатный интенсивный курс теоретического и практического обучения на базе ведущих аграрных вузов и успешных агропредприятий. Предполагается 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.