Силуанов: снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Снижение порога доходов с 60 млн до 10 млн рублей для уплаты бизнесом НДС необходимо для пресечения незаконных схем, а не для сбора дополнительных средств, заявил в интервью ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры - борьба с дроблением бизнеса, соответственно, - с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес", - сказал он.

Минфин предлагает снизить порог выручки МСП на "упрощенке" для перехода к уплате НДС с 60 млн до 10 млн рублей. Соответствующее предложение содержится в бюджетном пакете законопроектов, которые министерство внесло в правительство.

Ранее Минфин РФ внес в кабмин пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом России Владимиром Путиным.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.