Силуанов: налоги игорного бизнеса могут дать около 300 млрд рублей за три года

Соответствующие изменения в налоговом кодексе направлены на повышение прозрачности в этой сфере

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Введение налога на игорный бизнес может принести бюджету России порядка 300 млрд рублей за три года, сообщил в интервью ТАСС министр финансов Антон Силуанов.

"По предварительным подсчетам, введение данных мер может принести федеральному бюджету от налога на прибыль организаций (букмейкерских контор - прим. ТАСС) около 17 млрд рублей за три года. Налог на игорный бизнес может принести бюджету порядка 300 млрд рублей за три года", - отметил он.

По словам Силуанова, введение налога на прибыль таких организаций, а также налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмейкерских контор позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. "Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу", - сказал он.

Ранее Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом России Владимиром Путиным.

