На "Иннопроме" в Минске представили экспозиции ДНР и ЛНР

Мероприятие организовали на территории Международного выставочного центра Belexpo

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Экспозиции Донецкой и Луганской народных республик представлены на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", которая готовится к открытию в белорусской столице.

Мероприятие организовано на территории Международного выставочного центра Belexpo на севере Минска, передает корреспондент ТАСС. В частности, на стенде ДНР представлен Фонд развития Донецкой Народной Республики.

В числе крупнейших российских предприятий и компаний - Росатом, Ростех и Объединенная авиастроительная корпорация. В частности, на стенде государственного научного центра НАМИ представлен автомобиль Aurus на водородных топливных элементах. Белорусская экспозиция размещена в отдельном павильоне, где, в частности, демонстрируется техника таких крупных заводов, как МАЗ и БЕЛАЗ.

На площадке "Иннопрома", который впервые пройдет в Белоруссии, завершаются последние приготовления к ее официальному открытию. Завершится мероприятие 1 октября.

Ожидается, что в пленарной сессии выставки 29 сентября примут участие премьер-министры России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В понедельник в Минске также пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ. На следующий день в столице Белоруссии состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

