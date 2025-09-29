Lufthansa сократит в ФРГ 4 тыс. рабочих мест до 2030 года

Путем сокращений авиакомпания рассчитывает увеличить прибыльность и оптимизировать бизнес-стратегию

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa уменьшит штат административных сотрудников на 4 тыс. до 2030 года за счет автоматизации и внедрения цифровых технологий, следует из пресс-релиза.

Путем сокращений компания рассчитывает увеличить прибыльность и оптимизировать бизнес-стратегию. Кроме того, предполагается расширить парк авиалайнеров и укрепить сотрудничество с немецкой бюджетной авиакомпанией Eurowings и грузовыми авиаперевозчиками.

Таким образом Lufthansa планирует увеличить скорректированный свободный поток денежных средств до €2,5 млрд в год за 2028-2030 годы.

В авиакомпании работают почти 103 тыс. сотрудников.