Минфин предложил установить для иноагентов единую ставку НДФЛ в 30%

Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения, освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин подготовил предложение по ограничению иностранных агентов в использовании налоговых преференций. Так, для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка НДФЛ в размере 30%, следует из материалов на сайте министерства.

"Для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка по НДФЛ в размере 30%. Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании", - говорится в материалах.

Кроме того, ограничивается возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, и организациям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%. "В частности, имеющим такой статус организациям, будет запрещено применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав)", - уточняется на сайте министерства.

Соответствующие предложения содержатся в подготовленном Минфином России законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.