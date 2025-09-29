В 2027 году запланированы 218,93 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить на национальный проект "Эффективная транспортная система" в 2026 году 185,95 млрд рублей, в 2027 году - 218,93 млрд рублей, а в 2028 году - 165,04 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ.

