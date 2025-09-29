Это произошло после пятилетнего перерыва

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines, принадлежащая группе Pegas Touristik, возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом Камрань во вьетнамской провинции Кханьхоа. В Камрань после пятилетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 прибыл первый рейс из Москвы с 379 пассажирами на борту.

"Восстановление Nordwind Airlines прямого авиасообщения между российскими городами и провинцией Кханьхоа будет способствовать скорейшему увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух наших стран в торгово-экономической, научно-технической и культурно-образовательной сферах", - сказал ТАСС встретивший рейс генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков. Расширение чартерной полетной программы будет, по словам дипломата, способствовать дальнейшему укреплению многоплановых связей между Россией и Вьетнамом, в которых сотрудничество в сфере туризма занимает одно из приоритетных мест.

Как рассказала ТАСС председатель совета участников вьетнамского подразделения Pegas Touristik - компании Pegas Misr Vietnam - Хоанг Тхи Фонг Тху, Nordwind Airlines будет ежемесячно осуществлять от 18 до 22 чартерных рейсов в Камрань из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Хабаровска, Иркутска и Красноярска, доставляя в Кханьхоа на отдых около 6,8 тыс. россиян каждый месяц.

Каждую неделю осуществляется 30 рейсов из российских городов в аэропорт Камрань в Кханьхоа. Помимо Nordwind Airlines, чартерные перелеты также осуществляют авиакомпании Ikar Airlines, IrAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air и Red Wings Airlines. При этом четыре регулярных коммерческих рейса из Москвы в Камрань еженедельно выполняет "Аэрофлот".

Власти провинции Кханьхоа отмечают существенный рост с начала года российского туристического рынка. Согласно отчету провинциального Департамента культуры, спорта и туризма, за первые восемь месяцев 2025 года Кханьхоа приняла свыше 279 тыс. гостей из России, что почти на 295% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом нынешней тенденции роста популярности курортов провинции Кханьхоа у россиян - в первую очередь Нячанга - по итогам этого года российский турпоток, вероятно, превзойдет свой предыдущий рекорд в 463 тыс. посетителей, установленный в предпандемийном 2019 году, полагают в провинциальном туристическом департаменте.