В 2027 году финансирование составит 76,7 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" в 2026 году запланировано в объеме 61,4 млрд руб., в 2027 году - 76,7 млрд руб., в 2028 году - 84,3 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" запланированы в 2026 году в объеме 61 406,0 млн рублей, в 2027 году - 76 669,6 млн рублей, в 2028 году - 84 300,0 млн рублей", - указано в документе.