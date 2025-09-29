Механизм ценового дифференциала позволяет учитывать дисконт в цене российской нефти Urals к марке Brent при расчете индикативной экспортной цены на бензин

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Применение специального коэффициента (Вспр) при расчете выплат нефтяным компаниям в рамках механизма демпфера на автомобильный бензин АИ-92 и дизельное топливо может быть продлено на 2027 и 2028 годы. Соответствующая норма содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

"Проектируемое продление на 2027 и 2028 годы применения ценовых дифференциалов на произведенный на территории Российской Федерации автомобильный бензин АИ-92 и дизельное топливо класса 5 (коэффициент Вспр)", - говорится в документе.

Механизм ценового дифференциала (коэффициент Вспр), встроенный в формулу демпфера, был введен 1 сентября 2022 года, сейчас его срок работы ограничен 2026 годом.

Он позволяет учитывать дисконт в цене российской нефти Urals к марке Brent при расчете индикативной экспортной цены на бензин. Это приближает расчетную стоимость российского топлива к его реальной цене на международном рынке и, как следствие, сокращает объем выплат из бюджета нефтяным компаниям.

Как ранее отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов, данная корректировка позволила существенно снизить расходы бюджета на поддержку нефтяной отрасли.

В документе также указано, что акцизы на бензин принесут бюджету в 2025 году - 204 млрд рублей, в 2026 году - 220,5 млрд рублей, 2027 - 230 млрд рублей, в 2028 году - 239 млрд рублей.