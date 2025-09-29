Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составит 156 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ, равного 9 584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации - 7,6%", - указано в документе.

В новость внесена правка (14:50 мск) - передается с уточнением в первом предложении, верно - составит.