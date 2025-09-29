МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует направить на финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в 2026 году более 155,3 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" запланированы в 2026 году в объеме 155 329,9 млн рублей", - сказано в документе.

Также, согласно пояснительной записке, в 2027 году планируется на финансирование нацпроекта направить более 168,8 млрд рублей, в 2028 году - свыше 183,7 млрд рублей.