МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы в 2026 году составят 8,92 трлн рублей, в 2027 году - 9,1 трлн рублей, в 2028 году - 9,7 трлн рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Так, на динамику поступлений нефтегазовых доходов оказывает влияние изменение динамики цен на энергоресурсы и курса доллара, заложенная в прогнозе СЭР структура добычи и переработки, а также начало действия с 1 января 2027 года налогового вычета (НВвз) при исчислении НДПИ в отношении нефти, добываемой на участках недр, степень выработанности запасов нефти которых больше или равна 0,8 (в рамках режима НДД), говорится в документе.