МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 трлн рублей планируется выделить из бюджета России по разделу "Образование" в 2026 году, на 2027 и 2028 годы предлагается выделить более 1,8 трлн рублей и 2 трлн рублей соответственно, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2026 год и плановые 2027-2028 годы.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Образование" запланированы: в 2026 году в объеме 1 744 375,6 млн рублей, в 2027 году - 1 879 810,7 млн рублей, в 2028 году - 2 036 132,0 млн рублей", - говорится в документе.

Статьи расходов

Согласно проекту, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 2026 году - 802 560,0 млн рублей, в 2027 году - 846 223,1 млн рублей, в 2028 году - 883 865,4 млн рублей. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций будет выделено в 2026 году - 122 375,0 млн рублей, в 2027 году - 125 605,0 млн рублей, в 2028 году - 127 923,9 млн рублей. Стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения в 2026 году составит 109 214,9 млн рублей, в 2027 году - 113 599,9 млн рублей, в 2028 году - 118 126,6 млн рублей.

В документе сказано, что на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2026 году планируется выделить 64 955,0 млн рублей, в 2027 году - 76 528,7 млн рублей, в 2028 году - 149 781,5 млн рублей. Объем средств на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ в 2026 году составит 35 781,3 млн рублей, в 2027 году - 37 893,5 млн рублей, в 2028 году - 39 332,8 млн рублей. А на реализацию программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию будет распределено в 2026 году 27 315,0 млн рублей, в 2027 году - 30 350,0 млн рублей, в 2028 году - 30 800,0 млн рублей.

Кроме того, на создание кластеров среднего профессионального образования в 2026-2028 годах предлагается выделять 9 002,5 млн рублей ежегодно. На создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в 2026 году - 6 906,5 млн рублей, в 2027-2028 годах - 7 662,5 млн рублей ежегодно, а на создание инфраструктуры, необходимой для развития дополнительного образования и организации отдыха детей и их оздоровления, в 2026 году -6 739,1 млн рублей, в 2027 году - 4 635,1 млн рублей, в 2028 году - 1 191,1 млн рублей.